Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu
11.03.2026 20:44  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile oynayacağı maçı izlemek için İngiltere'ye giden bir taraftar, yanlışlıkla 3. Lig ekibi Exeter City'nin stadyumuna geldi. Taraftar, hatasını stadyumun küçüklüğünü görünce ve biletini görevlilere gösterince fark etti. İki stadyum arasındaki mesafe nedeniyle Barcelona maçına gitme şansı kalmayan taraftar, Exeter City'nin maçını tribünden izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile Barcelona, İngiltere'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından İspanyol bir taraftarın yaşadığı şanssızlık tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI DİYE 3. LİG MAÇINA BİLET ALDI

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'a karşı oynayacağı maç için St. James' Park'a varmaya çalışan bir Barcelona taraftarı, yanlışlıkla Newcastle United'ın değil de 3. ligdeki Exeter City'nin St. James' Park Stadyumu'nda oynadığı maça bilet aldı. Hatasını ancak geldiği stadyumun küçüklüğünü görünce ve biletini görevlilere gösterince anlayan taraftar büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

DEV MAÇ YERİNE 3. LİG MÜCADELESİNİ İZLEDİ

İki stadyum arasındaki uzak mesafeden dolayı Barcelona maçına gitme şansı kalmayan İspanyol taraftar, kulüp görevlilerinin yardımıyla aynı saatte Exeter City'nin Lincoln City ile oynadığı 3. lig maçını tribünlerden izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Newcastle United FC, Exeter City, İngiltere, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Başlığa bak ! Adam doğru maça bilet almış yanlış stada gitmiş doğrusu ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı
Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi

20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:25:37. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.