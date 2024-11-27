Şampiyonlar Ligi'nde 40 Gol Atıldı

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta 9 maçla başlarken, toplam 40 gol atıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Milan, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 3-2 mağlup ederken, Atletico Madrid de Sparta Prag'ı 6-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise gollü maçlar devam etti. Arsenal ve Atalanta deplasmanda farklı kazanırken, Manchester City sahasında 3 farklı öne geçtiği müsabakada puan kaybetti. Leverkusen evinde Salzburg'a 5 gol atarken, Barcelona da Brest'i rahat geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag - Atletico Madrid: 0-6

Slovan Bratislava - Milan: 2-3

Manchester City - Feyenoord: 3-3

Bayern Münih - Paris Saint-Germain: 1-0

Inter - RB Leipzig: 1-0

Barcelona - Brest: 3-0

B.Leverkusen - Salzburg: 5-0

Sporting CP - Arsenal: 1-5

Young Boys - Atalanta: 1-6 - İSTANBUL