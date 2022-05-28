Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi

28.05.2022 22:31

Real Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finalinin saati, 3 kez ertelendi. Dev maçın başlama saati önce 22.15'e, ardından 22.30'a ve son olarak da 22.36'ya alındı. Gecikmenin nedeni olarak yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin stada yetişememesi olduğu belirtildi. Bazı kaynaklar ise stada kaçak giren taraftarların çıkarılması için yoğun çaba harcandığı ve bu sebeple karşılaşmanın saatinin 3 kez değiştirildiğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36 dakika geç başladı. Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi. Ancak bazı kaynaklar, bu gecikmenin sebebini stada kaçak giren taraftarlara bağladı.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenirken, son olarak başlama saati olarak 22.36'da karar kılındı. Trafik nedeniyle seyircilerin maça yetişememesi bu duruma gerekçe olarak gösterilirken, stada kaçak giren taraftarların da bu erteleme de aktör olduğu belirtildi. Sosyal medyada isyan eden futbolseverler, yaşananları "Rezillik" olarak yorumladı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi
Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi
Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi
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Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi - Son Dakika
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