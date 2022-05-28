Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36 dakika geç başladı. Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi. Ancak bazı kaynaklar, bu gecikmenin sebebini stada kaçak giren taraftarlara bağladı.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenirken, son olarak başlama saati olarak 22.36'da karar kılındı. Trafik nedeniyle seyircilerin maça yetişememesi bu duruma gerekçe olarak gösterilirken, stada kaçak giren taraftarların da bu erteleme de aktör olduğu belirtildi. Sosyal medyada isyan eden futbolseverler, yaşananları "Rezillik" olarak yorumladı.