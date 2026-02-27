Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Rakibi Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

Turnuvada son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)