Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Rakibi Liverpool - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Rakibi Liverpool

27.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, Liverpool ile eşleşti. Maçlar Mart'ta.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

Turnuvada son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Rakibi Liverpool - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Eşi Meclis’te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil

15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 15:52:49. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Rakibi Liverpool - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.