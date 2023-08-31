Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray yarım asır sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray yarım asır sonra bir ilki yaşadı

Şampiyonlar Ligi\'nde kuralar çekildi! Galatasaray yarım asır sonra bir ilki yaşadı
Son Güncelleme: 31.08.2023 20:33

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın rakibi oldu. Zorlu bir gruba düşen temsilcimiz, 50 yıl sonra ilk kez Bayern Münih ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının kuraları çekildi. Temsilcimiz Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile rakip olurken, 50 yıl sonra bir ilk yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 1972/73 sezonundan sonra ilk kez Bayern Münih ile eşleşti.

SON EŞLEŞME ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI'NDA

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray son olarak 1972/1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Bayern Münih ile eşleşmişti.

DEPLASMANDA 6 FARKLI MAĞLUBİYET

Galatasaray iç sahadaki ilk karşılaşmada sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Temsilcimiz, deplasmanda ise Bayern Münih'e 6-0 mağlup olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray yarım asır sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray yarım asır sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray yarım asır sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika
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