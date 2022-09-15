Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı

15.09.2022 17:59

Paris Saint-Germain'in (PSG) Maccabi Haifa'yı yendiği Şampiyonlar Ligi maçınca attığı gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle Neymar'ın sarı kart görmesi hem kendisini hem de futbolseverleri oldukça şaşırttı. Maçın ardından hakemin kendisinden özür dilediğini açıklayan Neymar, "Bu, oyunculara bir saygı eksikliğidir. Hakemler bizi korumak için sahada olmalı. Bu maçta başıma gelenler çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'in, Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 3-1 yendiği maçta gol atan Neymar, sevinci nedeniyle sarı kart görmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Mücadelenin hakemi Daniel Siebert'in kendisinden özür dilediğini açıklayan dünyaca ünlü futbolcu, "Maçın ardından hakemle tanıştık ve onunla konuştum. Benden özür diledi. Ama zaten sarı kart görmüştüm. Bu, oyunculara bir saygı eksikliğidir. Hakemler bizi korumak için sahada olmalı.

Neymar'ın gol sevinci

"BU FUTBOLA KARŞI SAYGI EKSİKLİĞİ"

Bu maçta başıma gelenler çok üzücü. Futbol, sıkıcı olmaya başladı ve kutlama yapamıyoruz. Bu sadece bana değil, futbola karşı saygı eksikliği." ifadelerini kullandı.

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Paris Saint Germain, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı - Son Dakika
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