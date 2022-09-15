Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı

Paris Saint-Germain'in, Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 3-1 yendiği maçta gol atan Neymar, sevinci nedeniyle sarı kart görmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin hakemi Daniel Siebert'in kendisinden özür dilediğini açıklayan dünyaca ünlü futbolcu, "Maçın ardından hakemle tanıştık ve onunla konuştum. Benden özür diledi. Ama zaten sarı kart görmüştüm. Bu, oyunculara bir saygı eksikliğidir. Hakemler bizi korumak için sahada olmalı.
Bu maçta başıma gelenler çok üzücü. Futbol, sıkıcı olmaya başladı ve kutlama yapamıyoruz. Bu sadece bana değil, futbola karşı saygı eksikliği." ifadelerini kullandı.
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