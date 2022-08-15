Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı... - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...

15.08.2022 16:57
Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en büyük otganizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

TEMSİLCİMİZ TRABZONSPOR KOPENHAG DEPLASMANINDA

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen takımlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Play-off programı ise şu şekilde:

Salı:

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Çarşamba:

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

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