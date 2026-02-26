Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.

Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a Torino'daki Allianz Stadı'nda konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmasına karşın adını son 16'ya adını yazdırdı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan günün diğer maçında Real Madrid, Benfica'yı 2-1'lik skorla geçerek tur atlayan taraf oldu.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, yerini 84. dakikada Cesar Palacios'a bıraktı.

Bugün oynanan maçların ardından Galatasaray, Atalanta, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, son 16'ya kaldı.

Dün oynanan maçların sonucunda ise Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen, üst tura adını yazdıran takımlar olmuştu.

Günün sonuçları şöyle:

Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-1 (0-2)

Juventus (İtalya)-Galatasaray 3-2 (2-5)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa): 2-2 (3-2)

Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz): 2-1 (1-0)