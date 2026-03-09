Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Başlıyor

09.03.2026 10:25
Galatasaray, yarın Liverpool ile karşılaşacak; 8 maçla son 16 turu heyecanı başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:"

Yarın:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

11 Mart Çarşamba:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Başlıyor
