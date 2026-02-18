Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu - Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi\'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
18.02.2026 15:33
Yapay zeka simülasyonuna göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı 2090 yılında Galatasaray olacak; 2091'de ise Beşiktaş kupaya uzanacak.

Yapay zekaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. 2090 yılı için Galatasaray'ı işaret eden tahmin listesinde 2091'de ise Beşiktaş yer aldı.

2090'A KADAR ŞAMPİYONLARI SIRALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ın performansı sonrası, Devler Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı yapay zekaya soruldu. Yapılan simülasyonda 2026'dan 2091 yılına kadar kupayı kazanacağı öngörülen takımlar sıralandı.

Listede Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City, PSG, Liverpool ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri birçok kez zirvede yer aldı. Yapay zekanın uzun vadeli tahminine göre kupayı ilk kez müzesine götürecek Türk takımı ise 2090 yılında Galatasaray olacak.

LİSTEDE İKİ TÜRK TAKIMI VAR

Simülasyonda 2090 yılı şampiyonu olarak Galatasaray gösterilirken, 2091 yılında ise Beşiktaş'ın kupayı kazanacağı öngörüldü. Böylece yapay zeka tahmininde iki Türk kulübü de Şampiyonlar Ligi şampiyonları arasında yer aldı.

