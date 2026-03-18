UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürerken, temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı kritik rövanş maçı öncesi dikkat çeken bir tahmin ortaya çıktı. Yapay zekaya göre Devler Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu.
Yapay zekanın yaptığı uzun vadeli tahmine göre, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılı ekibin 2090 yılında bu başarıya ulaşacağı öngörüldü.
Aynı tahminde bir diğer Türk takımı Beşiktaş da yer aldı. Siyah-beyazlıların ise 2091 yılında kupayı kazanacağı tahmin edildi.
Yapay zekanın listesinde Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City ve PSG gibi Avrupa devlerinin uzun yıllar boyunca kupayı kazanmaya devam ettiği görüldü. Ortaya çıkan bu tahmin, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)