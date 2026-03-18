Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

18.03.2026 17:51
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ederken, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı rövanş maçı öncesi yapay zeka tarafından ilginç bir tahmin yapıldı. Yapay zekanın uzun vadeli tahminine göre, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı Galatasaray olacak ve bu başarıya 2090 yılında ulaşacak. Aynı tahminde bir diğer Türk takımı Beşiktaş da yer aldı ve siyah-beyazlıların 2091 yılında kupayı kazanacağı öngörüldü.

İLK ZAFER 2090'DA GALATASARAY'DAN

Yapay zekanın yaptığı uzun vadeli tahmine göre, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılı ekibin 2090 yılında bu başarıya ulaşacağı öngörüldü.

BEŞİKTAŞ DA LİSTEDE YER ALDI

Aynı tahminde bir diğer Türk takımı Beşiktaş da yer aldı. Siyah-beyazlıların ise 2091 yılında kupayı kazanacağı tahmin edildi.

AVRUPA DEVLERİ LİSTEDE ÜST SIRALARDA

Yapay zekanın listesinde Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City ve PSG gibi Avrupa devlerinin uzun yıllar boyunca kupayı kazanmaya devam ettiği görüldü. Ortaya çıkan bu tahmin, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Yani ölme eşeğim ölme neyse şunun şurasında ne kalmış. Dalga geçiyorlar 3 0 Yanıtla
  • Trader Demircan Trader Demircan:
    Ne kadar önemli bir haber 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
