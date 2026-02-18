Şampiyonlar Ligi Play-off sonuçları - Son Dakika
Şampiyonlar Ligi Play-off sonuçları

18.02.2026 01:54
Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. PSG, Monako'yu 3-2 yenerek öne geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin en farklı skorunu Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray elde ederken, Paris Saint-Germain, 2-0 geriye düştüğü maçta Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 5 - Juventus: 2

Monaco: 2 - PSG: 3

Benfica: 0 - Real Madrid: 1

Borussia Dortmund: 2 - Atalanta: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Juventus, Monako, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi Play-off sonuçları - Son Dakika

