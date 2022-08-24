Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar - Son Dakika
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Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar

24.08.2022 19:09

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile maç yapacak Kopenhag'ın taraftarları, Trabzon'da Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada büyük ilgi toplayan videoya sarı-lacivertli taraftardan tepki geldi.

Trabzonspor, Danimarka'da 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Trabzon'a giden Danimarkalı taraftarların yaptığı tezahüratlar sosyal medyada çok konuşuldu.

DANİMARKA'DAN TRABZON'A GELDİLER

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu gece saat 22.00'de Kopenhag'ı ağırlıyor. Temsilcimiz, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini Trabzon'da devirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Zorlu maçta takımlarına destek vermek için Trabzon'a gelen Danimarkalılar olay tezahüratlarda bulundu.

Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu
Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu

OLAY TEZAHÜRAT

Trabzonspor taraftarıyla kaynaşan Kopenhag takımının taraftarları Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Danimarkalıların yaptığı "F... you Fener" tezahüratı sosyal medyada büyük ses getirirken Fenerbahçe taraftarı o anlara tepki gösterdi.

Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu
Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu
Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu
Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu
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Trabzonspor, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar - Son Dakika
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