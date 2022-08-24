Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar

Trabzonspor, Danimarka'da 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Trabzon'a giden Danimarkalı taraftarların yaptığı tezahüratlar sosyal medyada çok konuşuldu.

DANİMARKA'DAN TRABZON'A GELDİLER

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu gece saat 22.00'de Kopenhag'ı ağırlıyor. Temsilcimiz, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini Trabzon'da devirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Zorlu maçta takımlarına destek vermek için Trabzon'a gelen Danimarkalılar olay tezahüratlarda bulundu.

OLAY TEZAHÜRAT

Trabzonspor taraftarıyla kaynaşan Kopenhag takımının taraftarları Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Danimarkalıların yaptığı "F... you Fener" tezahüratı sosyal medyada büyük ses getirirken Fenerbahçe taraftarı o anlara tepki gösterdi.