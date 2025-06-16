FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Rose Bowl'da oynanan mücadeleyi PSG, 4-0'lık skorla kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada penaltıdan Kang-In Lee kaydetti. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in 58. dakikada golü, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Öte yandan İspanyol ekibi, 78. dakikada Clement Lenglet'in kırmızı kartıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte PSG turnuvaya 3 puanla başladı, Atletico Madrid ise ilk maçında puan alamadı. Grubun bir sonraki maçında PSG, Botafogo ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise MLS ekibi Seattle Sounders ile 3 puan mücadelesi verecek.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı - Son Dakika
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