Şampiyonlar Ligi tahmin listesinde Fenerbahçe\'ye yer verilmedi

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, bu turu geçerse Benfica-Nice veya Club Brugge/ Salzburg-Brann galibiyle play-off oynayacak.

FENERBAHÇE'YE YER VERİLMEDİ

Ancak Football Meets Data'nın lig etabına kalma ihtimali en yüksek takımlar listesinde Fenerbahçe'ye yer verilmedi. Avrupa futbolunun önde gelen analiz platformlarından Football Meets Data, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi elemeleri için yaptığı simülasyonda lig etabına kalma ihtimali en yüksek 10 takımı açıkladı. Listede Fenerbahçe'ye yer verilmedi. Sarı-lacivertlilerin rakibi Feyenoord ise yüzde 31'lik olasılıkla 9. sırada gösterildi.