Şampiyonlar ve Konferans Ligi Finali Biletleri Satışta

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, Şampiyonlar ve Konferans Ligi finalleri için bilet satışlarını başlattı. Fiyatlar belirlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs Cumartesi saat TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.

Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

Toplam 61 bin 400 biletin 39 bini doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 17 bin 200'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan championsleague.tickets.uefa.com internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.

Engelli futbolseverler ise talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.

Açıklamada, 1. kategori biletlerin 950, 2. kategori biletlerin 650 ve 3. kategori biletlerin fiyatı ise 180 avro olarak belirlendi.

Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 70 avro olarak duyuruldu.

Konferans Ligi finalinin bilet fiyatları da açıklandı

UEFA, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'daki Leipzig Stadı'nda oynanacak Konferans Ligi'nin bilet fiyatlarını da açıkladı.

Toplam 39 bin 700 biletin 33 bin 200'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 11 bin 500'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

Açıklamada, 1. kategori biletleri 190, 2. kategori biletleri 140 ve 3. kategori biletleri ise 45 avro olarak belirlendi

Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 25 avro olarak duyuruldu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 01:32:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.