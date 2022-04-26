Şampiyonların adresi belli - Son Dakika
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Şampiyonların adresi belli

26.04.2022 10:28
Şampiyonların adresi belli

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan Sporcu Fabrikası'nda son aşamaya gelindi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan Sporcu Fabrikası'nda son aşamaya gelindi. Temelleri geçtiğimiz yıl atılan tesis, çok yakında tamamlanarak, hizmete açılacak.

Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla, coşku dolu bir törenle temelleri atılan Ulubey Sporcu Fabrikası, çok yakında tamamlanıyor. Tesisin yapımında son aşamaya gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu dev tesis sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. Burası ismi gibi, şampiyon sporcuların yetiştiği bir fabrika olacak inşallah. Tesisimizi bir an önce hizmete açmak için büyük bir hızla çalışıyoruz. Altındağlı evlatlarımız da açılış yapmamızı dört gözle bekliyor. Onları daha fazla bekletmemek için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Şampiyon fabrikası

Yapımında son aşamaya gelinen tesisle ilgili bilgi veren Başkan Balcı, "Sporcu Fabrikası olarak adlandırdığımız tesis, farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Ulubey Mahallesi'nde yapımı devam eden Sporcu Fabrikası, pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki dev tesiste geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz, Altındağ'a da, Türkiye'ye de değer katacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Şampiyonların adresi belli
Şampiyonların adresi belli
Şampiyonların adresi belli
Şampiyonların adresi belli

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Mehmet Kasapoğlu, Altındağ, Ankara, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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