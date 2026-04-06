Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor
06.04.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Fethiyespor karşılaşmasının ardından verilen deplasman tribünü cezasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulundu. Yeşil-beyazlı yönetim, başvurunun sonucunu beklerken Ankara Demirspor maçının daha büyük kapasiteli bir stadyumda oynanması için de temaslarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor'un Başkanı Enes Çelik, ligde deplasmanda oynanacak Ankara Demirspor karşılaşmasının taraftar yoğunluğu nedeniyle daha büyük bir stada alınmasının gündemde olduğunu belirterek, bu konuda kulüpler arasında görüşmeler yapıldığını ifade etti. 

BİR AKSİLİK OLMAZSA MAÇ ERYAMAN STADYUMU'NDA

Çelik, yapılan girişimlerin olumlu ilerlediğini ve karşılaşmanın büyük ihtimalle Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını söyledi. Başkan Çelik, alınan galibiyetin camiaya büyük moral verdiğini vurgulayarak, hedeflerinin birkaç hafta içerisinde şampiyonluğu ilan etmek olduğunu dile getirdi.

Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

''DAHA BÜYÜK BİR STADYUMDA OYNANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ''

Karşılaşmanın stat değişikliği ihtimali hakkında da konuşan Çelik, "Ankara Demirspor maçının daha büyük bir statta oynanması için hem kendi yönetimimiz hem de rakip kulüp yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Gerekli başvurular yapıldı. Yüzde 99 oranında daha büyük bir stadyumda oynanacağını düşünüyoruz. Taraftarlarımızın yine bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Deplasman cezası taraftarlarımızın küçük bir bölümünü kapsıyor ancak buna rağmen destekleri devam ediyor" dedi.

Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:36:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.