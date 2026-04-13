Şampiyonluk hesapları sil baştan! İşte zirveye oynayan takımların kalan maçları

13.04.2026 08:24
Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftanın ardından zirve yarışındaki takımların kalan maçlarını sizin için derledik. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapatarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY’DAN KRİTİK PUAN KAYBI

Haftanın en dikkat çeken sonuçlarından biri Galatasaray cephesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta ikinci kez puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla 68 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürse de, en yakın rakibiyle arasındaki fark eridi.

FENERBAHÇE FARKI 2 PUANA İNDİRDİ

Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, puanını 66’ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana indirerek şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Zirvenin bir diğer iddialı takımı Trabzonspor ise haftayı kayıpla kapattı. 64 puanda kalan bordo-mavililer, yarışın içinde kalmaya devam etti.

ZİRVEDE SON DURUM

  • 1 - Galatasaray: 68 puan
  • 2 - Fenerbahçe: 66 puan
  • 3 - Trabzonspor: 64 puan

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun kalan bölümünde Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe ise Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor maçlarına çıkacak.

TRABZONSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Trabzonspor’un fikstüründe ise Başakşehir, Konyaspor (D), Trabzonspor, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği karşılaşmaları yer alıyor.

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Top oynarken uçurumdan düşüp öldü Top oynarken uçurumdan düşüp öldü
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama: Hürmüz Boğazı’nın anahtarı bizim elimizde İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim elimizde

09:12
Yine puan kaybı geldi Osimhen olmadan Galatasaray’ın tadı tuzu yok
Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:59
ABD istihbaratı: Çin, İran’a hava savunma sistemleri gönderecek
ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
