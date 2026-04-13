Şampiyonluk hesapları sil baştan! İşte zirveye oynayan takımların kalan maçları

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapatarak zirveye bir adım daha yaklaştı.
Haftanın en dikkat çeken sonuçlarından biri Galatasaray cephesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta ikinci kez puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla 68 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürse de, en yakın rakibiyle arasındaki fark eridi.
Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, puanını 66’ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana indirerek şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.
Zirvenin bir diğer iddialı takımı Trabzonspor ise haftayı kayıpla kapattı. 64 puanda kalan bordo-mavililer, yarışın içinde kalmaya devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun kalan bölümünde Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak.
Fenerbahçe ise Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor maçlarına çıkacak.
Trabzonspor’un fikstüründe ise Başakşehir, Konyaspor (D), Trabzonspor, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği karşılaşmaları yer alıyor.
