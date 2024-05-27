Şampiyonluk kutlamalarında taraftarlardan dostluk mesajı - Son Dakika
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Şampiyonluk kutlamalarında taraftarlardan dostluk mesajı

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Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan Kütahya'daki taraftarlar arasında Fenerbahçeli taraftarlar da yer aldı. İki takımın taraftarları dostluk mesajı vererek birlikte poz verdi.

27.05.2024 02:16  Güncelleme: 02:23
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- Şampiyonluk kutlamalarında taraftarlardan dostluk mesajı

KÜTAHYA - Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak bitirmesiyle Kütahya'daki Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamalara katılan Fenerbahçeli taraftarlar da katılırken, dostluk mesajları verildi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Taraftarlar ellerinde bayrak ve meşalelerle Zafer Meydanından Belediye binasına yürüdü. Ayrıca araçlarla oluşturulan konvoylar ve tezahüratlar eşliğinde, taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ayrıca bazı Fenerbahçeli taraftarların üzerlerinde Fenerbahçe forması ile kutlamalara katılması ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlaması dikkat çekti. İki takımın taraftarları kol kola girip birlikte poz vererek dostluk mesajı verdi.

Şampiyonluk kutlamalarında taraftarlardan dostluk mesajı
Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Kütahya, Spor, Güncel, Son Dakika

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