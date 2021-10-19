Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori

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Süper Lig'de 9. hafta zirve yolunda dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi devirerek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e yenilerek zirve yolunda yara alırken Galatasaray ise namağlup Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'LA ORANLARI EŞİTLEDİ

Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Fenerbahçe zirveyi kaptırmasına rağmen hala şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken, Beşiktaş'ın geçen hafta sarı-lacivertlilerle aynı olan oranı 3.20'ye yükseldi. Trabzonspor'un ise 3.80'lik oranı 3.20'ye düştü ve siyah-beyazlılarla şampiyonluk şansları eşitlendi.

Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları şöyle: