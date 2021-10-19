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Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori - Son Dakika

Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori

19.10.2021 17:25

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından 3.80'lik oranı 3.20 oldu. Ancak sarı-lacivertliler hala 2.90'lık oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor. Geçen hafta zirve yolunda Fenerbahçe'yle aynı orana sahip olan Beşiktaş ise Başakşehir mağlubiyetinin ardından 3.20 oranıyla 2. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'de 9. hafta zirve yolunda dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi devirerek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e yenilerek zirve yolunda yara alırken Galatasaray ise namağlup Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'LA ORANLARI EŞİTLEDİ

Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Fenerbahçe zirveyi kaptırmasına rağmen hala şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken, Beşiktaş'ın geçen hafta sarı-lacivertlilerle aynı olan oranı 3.20'ye yükseldi. Trabzonspor'un ise 3.80'lik oranı 3.20'ye düştü ve siyah-beyazlılarla şampiyonluk şansları eşitlendi.

Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:

  • Fenerbahçe: 2.90
  • Beşiktaş: 3.20
  • Trabzonspor: 3.20
  • Galatasaray: 4,30
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori

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Son Dakika Spor Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori - Son Dakika
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