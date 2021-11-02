Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
02.11.2021 14:54
11. haftayı kapatan Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a 7, Fenerbahçe'ye 8 puan fark attı. Geçen hafta Beşiktaş'la zirveyi paylaşmıştı. Trabzonspor, güncellenen listede tek favori gösterildi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada favoriler değişti. Trabzonspor, geçen hafta Beşiktaş'la birlikte zirveyi paylaşıyordu. 7 puanlık farktan sonra Bordo-Mavililer tek favori olarak gösterildi.
Geçen haftanın oranları:
2,85 Beşiktaş
2,85 Trabzonspor
3,20 Fenerbahçe
5,50 Galatasaray
Yeni oranlar:
2,45 Trabzonspor
3,30 Beşiktaş
3,40 Fenerbahçe
5,00 Galatasaray
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