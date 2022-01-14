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Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı - Son Dakika

Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı

14.01.2022 10:20

Adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, ara transfer döneminin de en hareketli kulübü oldu. Bordo-mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından 4. bombayı da alt yapısından yetişen Yusuf Erdoğan ile patlattı. Kasımpaşa forması giyen 29 yaşındaki futbolcu bugün öğlen saatlerinde Trabzon'a gelerek imzayı atacak.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, alt yapısından yetişen ve şu an Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

ÖĞLEN SAATLERİNDE TRABZON'A GELECEK

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Öğlen saatlerinde kente gelecek Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

ARA TRANSFER DÖNEMİNİN 4. BOMBASI

Bordo-mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi.

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Yusuf Erdoğan, Trabzonspor, Kasımpaşa, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı - Son Dakika
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