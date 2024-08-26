Samsun\'da \'30 Ağustos Zafer Kupası\' Turnuvası Düzenlendi

Spor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde '30 Ağustos Zafer Kupası' turnuvası düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çarşamba Belediyesi atış poligonunda düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası' turnuvasına Samsun, Ankara, Tokat, Çorum, Sivas ve Giresun illerinden toplam 32 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada, sporcular yeteneklerini sergileyerek dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen turnuva, sporcuların gösterdiği performansla renkli anlara sahne oldu.

Turnuvada büyük erkekler kategorisinde Emre Aktaş birinci, Adil Bölükbaş ikinci ve Ümit Yiğit ise üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde İsa Caymaz birinci, Ertuğrul Çöp ikinci ve Yiğit Cayvarlı üçüncü oldu. Veteranlar kategorisinde Murat Aktaş birinci, Nedim Taflan ikinci ve Ramis Hazır üçüncü oldu. Büyük erkekler takım kategorisinde ise Çarşamba Belediyespor Kulübü birinci, Bafra Anadolu Lisesi Spor Kulübü ikinci ve Çorum Halk Eğitim Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi. - SAMSUN