Samsun'da '30 Ağustos Zafer Kupası' Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun'da '30 Ağustos Zafer Kupası' Turnuvası Düzenlendi

Samsun\'da \'30 Ağustos Zafer Kupası\' Turnuvası Düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası' turnuvasına 32 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

26.08.2024 17:22  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde '30 Ağustos Zafer Kupası' turnuvası düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çarşamba Belediyesi atış poligonunda düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası' turnuvasına Samsun, Ankara, Tokat, Çorum, Sivas ve Giresun illerinden toplam 32 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada, sporcular yeteneklerini sergileyerek dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen turnuva, sporcuların gösterdiği performansla renkli anlara sahne oldu.

Turnuvada büyük erkekler kategorisinde Emre Aktaş birinci, Adil Bölükbaş ikinci ve Ümit Yiğit ise üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde İsa Caymaz birinci, Ertuğrul Çöp ikinci ve Yiğit Cayvarlı üçüncü oldu. Veteranlar kategorisinde Murat Aktaş birinci, Nedim Taflan ikinci ve Ramis Hazır üçüncü oldu. Büyük erkekler takım kategorisinde ise Çarşamba Belediyespor Kulübü birinci, Bafra Anadolu Lisesi Spor Kulübü ikinci ve Çorum Halk Eğitim Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, samsun, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da '30 Ağustos Zafer Kupası' Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
08:16 Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da '30 Ağustos Zafer Kupası' Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement