Samsun\'da 52 ülkeden 606 sporcunun katıldığı Flöre Dünya Kupası başladı

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 52 ülkeden 606 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, Samsun'da Okçuluk Spor Salonu'nda yapılıyor. Türkiye'nin 80 sporcu ile katıldığı organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın açılış seremonisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sonrasında protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Vali Tavlı: "Bu tarz organizasyonlar şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor"

Dünya kupası gibi organizasyonların Samsun'un tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuz özellikle son yıllarda inşa edilen spor tesisleriyle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına ve Türkiye Yüzyılı'na bu anlamda da çok güçlü bir başlangıç yapmış, uluslararası dev organizasyonlara ve şampiyonalara Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle başarıyla ev sahipliği yapan bir merkez haline gelmiştir. 52 farklı ülkeden 606 uluslararası sporcuyu Samsun'umuzda ağırlamamıza vesile olan bu dünya kupası da üst düzey spor altyapısının yanı sıra muazzam doğası ve misafirperverliğiyle uluslararası organizasyonları kusursuz bir şekilde hayata geçirme kapasitesine fazlasıyla sahip olan şehrimizin bu alandaki vizyonunun ve potansiyelinin en somut yansımalarından birisidir diye değerlendiriyorum. Dünyanın farklı coğrafyalarından genç sporcularımızı aynı pistte, adil rekabet ve dostluk çatısı altında buluşturarak, sporun birleştirici ve evrensel gücünü bir kez daha gözler önüne sereceğine inandığımız bu organizasyon, şehrimizin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlarken aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize eskrimi de sevdirecek, dünya standartlarında yeni eskrimcilerimizin yetişmesine vesile olacaktır" dedi.

Mehmet Muş: "Samsun farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek"

Samsun'un her zaman uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak altyapı ve tesislere sahip olduğunun altını çizen AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "52 ülkeden 606 sporcu Samsun'da yarışıyor. Samsun'un uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma arzusu sadece bugün ev sahipliğini yaptığı organizasyon değil, bundan önce tenis turnuvası ve birçok dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Şehrin altyapısı, imkanları buna müsait. Bundan sonra da farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonun hem Türkiye hem de şehrimize kazandırılmasında federasyonumuz yoğun gayret gösterdi. Organizasyonun şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Samsun'dan daha fazla eskrimci yetişmesini diliyoruz"

Spora ve sporcuya verdikleri desteklerle her branşta daha fazla milli sporcu yetiştirmek için gayret gösterdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Dünyanın 52 ülkesinden 606 sporcuya ev sahipliği yaparak önemli bir ev sahipliği yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müsabakalar 4 gün boyunca sürecek. Samsun'dan inşallah güzel anılarla ayrılırsınız. Güzel başarılar elde edersiniz. Eskrimde, Samsun Büyükşehir Belediyemizin de milli sporcusu var. İnşallah Samsun'dan bu spora gönül veren çok daha fazla çocuğumuzun yetişmesini de diliyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Abdurrahman Karataş: "Bu salonlardan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcular yetişecek"

Bu tarz organizasyonlar sayesinde uluslararası alanda madalya alan Türk sporcuların sayısının artacağına inandığını vurgulayan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ise, "4 gün boyunca sürecek olan bu kıymetli organizasyonda toplamda 52 ülkeden 606 sporcumuzu Samsun'da misafir etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye Eskrim Federasyonu olarak ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarında ev sahipliği yapma kabiliyetini her geçen gün daha güçlendiriyoruz. Bugün burada Samsun'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken inşallah 2027 yılının Nisan ayında da başkentimiz Ankara'da Yıldız Gençler Flöre Epe Kılıç branşlarında Dünya Şampiyonası düzenleyeceğiz. İnanıyoruz ki bu tür organizasyonlar ülkemizin spor kültürüne, gençlerimizin gelişimine ve Türk Eskriminin uluslararası alandaki yükselişine önemli katkılar sağlayacaklardır. İnşallah bu salonlardan Avrupa Şampiyonları, Dünya Şampiyonları, Olimpiyat Şampiyonları çıkartarak İstiklal Marşı'mızı dünyanın dört bir yanında gururla dinletecek sporcular yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk gün 17 yaş altı sporcuların yer aldığı yıldızlar kategorisi mücadelelerine sahne olurken, bugün ise 20 yaş altı genç sporcular mücadele etti. Açılış seremonisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, 27 Eylül Pazar günü sona erecek.