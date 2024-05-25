Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası devam ediyor

Samsun\'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sürüyor. Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmada genç amatörler, yetişkin amatörler ve elit amatörler kategorilerinde 106 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor. Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası'nda Atilla Arda Şahinolanlar ve Fatma İnci İnanç birinci olurken, yarın yapılacak Senkronize Buz Pateni yarışmasında 11 kulüpten 271 sporcu dereceye girmeye çalışacak.

25.05.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmanın ikinci gününde Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması'nda genç amatörler, yetişkin amatörler ve elit amatörler kategorilerinde 106 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.

Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası'nda advanced novice erkekler kategorisinde Atilla Arda Şahinolanlar birinci, Batu Tasasız ikinci, Kaan Şanal üçüncü oldu.

Advanced novice kadın kategorisinde ise Fatma İnci İnanç birinci, Bella Aydın ikinci, Derya Nasipli ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada yarın Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'nda pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten 271 sporcu dereceye girmeye çalışacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Gençlik, Samsun, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
11:02 Marmaray’da hareketli dakikalar Raylara düşen genç ağır yaralandı Marmaray'da hareketli dakikalar! Raylara düşen genç ağır yaralandı
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 15:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement