Samsun\'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Başladı

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SAMSUN'da 17 Şubat tarihinde başlayan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda bugün 3 seri deneme atışları yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu , "Eminim ki bu şampiyonada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Tüm kategorilerde Avrupa Şampiyonluğu yolunda çok iddialıyız" dedi.

Samsun'da 17-23 Şubat tarihleri arasında İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası bugün resmi antrenman ile başladı. 12 kategoride düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na 25 ülkeden 235 sporcu katılıyor. A Milli takım ise tüm kategorilerde takım halinde olmak üzere toplamda 36 sporcu ile mücadele edecek.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÇOK İDDİALIYIZ'

Avrupa Şampiyonası'nda iddialı olduklarını belirten Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Salon Avrupa Şampiyonası bugün itibariyle Samsun'da başladı. Burada çeşitli kategorilerde 36 sporcu ile ülke olarak mücadele ediyoruz. Eminim ki bu şampiyonada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Tüm kategorilerde Avrupa Şampiyonluğu yolunda çok iddialıyız. Uzun süredir bu hedef yarışmamızı sporcularımız çalışmalarını sonlandırdılar ve bugün itibariyle yarışmalar başlamış oldu. Bu Avrupa'nın ve kış sezonunun en önemli yarışmalarından bir tanesi. Burada şu anda 25 ülke mücadele ediyor" diye konuştu.

Milli takım sporcularının şampiyonada çok büyük bir başarı göstereceğini ifade eden Topaloğlu, "Bu uluslararası alanda kış sezonunun son yarışması olacak. 15 Mart itibariyle de okçuluğun açık alan sezonu başlamış olacak. Burada ümit ediyorum ki tüm sporcularımız bizleri tekrar gururlandıracaklar, madalyalar alacaklar ve çok büyük bir başarı gösterecekler. Sportif başarının yanı sıra gelen misafirlerimize en iyi şekilde ağırlamak ve Samsun'u tanıtmak istiyoruz. Bu anlamda da Samsun'da bu yarışmaya çok büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Umuyorum ki Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan final yarışmalarımızda tribünlerimizde halkımızla dolmuş olacak ve milli takımlarımızı destekleyecekler. Sporcularımıza ve gelen tüm kafileye de başarılar diliyorum. Bu yarışmada da her zaman olduğu gibi yine Türkiye, Avrupa'nın en önemli, en saygın okçuluk takımlarından biri olduğunu gösterecek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU'

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda birincilik olduğun belirten Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sabah itibariyle Avrupa Şampiyonasının başlangıcını yaptık. 6 kategoride sıralama atışları başladı. İlk 39 sırası sonuçlandı. Şuanda takımlarımızın durumları gayet iyi. İstediğimiz pozisyondayız. Öğleden sonra da diğer 6 sıralama atışları gerçekleşecek. Bugünün bizim için önemli tarafı ise, yarın başlayacak olan bireysel elemelerde iyi bir pozisyon elde edebilmek. Şuanda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Burada şuanda 12 kategoride 36 sporcu ile yarışıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda en çok madalya alıp birinci bitirmek."