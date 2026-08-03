Samsun\'da Okçuluk Yarışmaları Tamamlandı

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2'nci Ayak (TSP 2) yarışmaları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da düzenlendi. Organizasyon, son gün yapılan makaralı yay bireysel eleme müsabakalarının ardından tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2'nci Ayak (TSP 2) yarışmaları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde yapılan müsabakalar, son gün düzenlenen makaralı yay bireysel eleme yarışlarıyla sona erdi. Organizasyonun tamamlanmasının ardından, yarışmaların düzenlenmesinde görev alan hakemlere, organizasyon ekibine, gönüllülere ve personele teşekkür edilirken, müsabakalara katılan sporcular, antrenörler ve kulüpler de tebrik edildi.