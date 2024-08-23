Samsun\'da Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi

Spor

Samsun'da Atakum Belediyesi ev sahipliğinde, gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirildi. 140 sporcu ve 35 takımın mücadele ettiği turnuvada finalistler, eğitim bursu ile ödüllendirildi.

Atakum Belediyesi, Atakum Belediyespor ve kolej iş birliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirildi. Denizevleri Mahallesi meteoroloji karşısında bulunan sahada düzenlenen organizasyon, izleyenlere heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşattı. Turnuvada, 7-18 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan takımlar, 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren takım oyuncuları, eğitim bursu hakkı kazandı.

Şampiyonlar belirlendi

Turnuvada, 4 kategoride 140 sporcu ve 35 takım karşılaştı. 8 takımın yarıştığı 2007-2008 grubunda Samsunspor B birinci, Samsunspor A ikinci, The Last Dance üçüncü oldu. 8 takımın mücadele verdiği 2009-2010 grubunda Maarif 1 birincilik ipini göğüslerken, Notorious ikinciliğe, Maarif 2 de üçüncülüğe hak kazandı. 11 takımın karşılaştığı 2011-2012-2013 grubunda Basketbol Takımı birinci, Maarif SK 1 ikinci, Wild Hunt Turkey üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. 2014-2015-2016-2017 grubunda ise 8 takım mücadele etti. Finale kalan takımlardan Bafra Basketbol birinci, SBA Kralları ikinci, Anka 2 üçüncü oldu.

Heyecan dolu karşılaşmalarla nabzın yüksek olduğu turnuva, seyir zevkiyle vatandaşların beğenisini topladı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, karşılaşmaları vatandaşlarla beraber izledi. İzleyiciler, gençlere yönelik sportif aktivitelerine verdiği destekten dolayı Başkan Türkel'e teşekkür ederek, etkinliklerin sayısının artırılmasını talep ettiler. Vatandaşlar, "Başkanımız spora sevdalı ve her zaman özverili davrandı. Atakumlu gençlere sporla iç içe, daha güzel bir yaşam diliyoruz. Başkanımızın bu konuda öncü olacağını ve gençlerin önünü açacağını biliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Organizasyonda yaptığı konuşmada, turnuvanın spora özendiren yönüyle son derece önemli olduğunu belirten Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Ceyhun Ercan, "Sporun her zaman ve her şekilde rahat bir şekilde yapılabileceğini, bugün burada gösterdiniz. Bütün sporculara, başarılar diliyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Volkan Başkan'a teşekkür ediyorum. Özellikle Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür ediyorum. Sporun en büyük destekçisi. Başkanımızla Atakum'da ciddi işler yapacağız ve Atakum'u spor kenti haline getireceğiz. Atakum Belediyespor'u takip edin, çok güzel işler yapacak" dedi. - SAMSUN