Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

28.08.2022 18:42
Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Samsun'da Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Samsun'da Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 122 kulüpten 435'i kadın, 880 sporcu katıldı.

Şampiyonada klasik ve makaralı yayda ferdi ve takım atışları yapıldı.

Ferdilerde 9-10 yaş klasik yay erkeklerde Mehmed Musab Saymaz, kadınlarda ise Zehranur Adaş, 10-12 yaş klasik yay erkeklerde Yiğit Samet Doğan, kadınlarda ise Zeynep Naz Kocacık birinci oldu. 11-12 yaş makaralı yay erkeklerde Efe Taş Tekin, kadınlarda ise Eflal Duru Kaya altın madalyanın sahibi oldu.

Takımlarda 9-10 yaş klasik yay erkeklerde Altınok Spor Kulübü, kadınlarda İstanbul Nova Spor Kulübü, 11-12 yaş erkeklerde Altınok Spor Kulübü, kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisi, 11-12 yaş makaralı yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda ise Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.

Yarışmanın sonunda madalya töreni düzenlendi.

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Kaynak: AA

Zafer Haftası, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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