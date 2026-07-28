Samsun'da SEM Yüzme Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Samsun'da SEM Yüzme Şampiyonası Başladı

Samsun\'da SEM Yüzme Şampiyonası Başladı
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Samsun'da 334 sporcunun katıldığı Türkiye Yüzme Şampiyonası, 30 Temmuz'a kadar sürecek.

Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı.

Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyona, 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin 21 ilinden 189 erkek ve 145 kadın olmak üzere toplam 334 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular farklı yaş kategorilerinde derece elde edebilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Altyapı Koordinatörü Salih Yıldız, Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Finalleri'nin Samsun'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Şampiyonaya 21 ilden toplam 334 sporcunun katıldığını belirten Yıldız, "Yarışlarımız 3 gün sürecek. Salı, çarşamba ve perşembe günü müsabakalar gerçekleştirilecek." dedi.

Yıldız, şampiyonanın ardından başarılı sporcuların milli takım kampına seçileceğini ifade ederek,"Buradaki her yaş kategorisinde en başarılı 2 kadın ve 2 erkek sporcuyu milli takım adı altında yurt dışına götüreceğiz. Yarışın sonunda toplam 26 sporcuyla milli takım organizasyonuna katılacağız." diye konuştu.

Üç gün sürecek şampiyona, 30 Temmuz'da yapılacak final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da SEM Yüzme Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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