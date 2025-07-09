Samsun SUKAY: Deniz Üzerinde Kurulan İlk Kablolu Su Kayağı Tesisi 2025 Sezonuna Merhaba Dedi

Türkiye'nin deniz üzerinde kurulan ilk ve tek kablolu su kayağı tesisi olan Samsun SUKAY'da 2025 sezonu heyecanla başladı. Eğlence ve adrenalin tutkunlarının buluşma noktası haline gelen tesis, su sporlarına ilgi duyan her yaştan sporcuyu ağırlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Karadeniz'in üzerinde konumlanan SUKAY, su kayağı sporunu deneyimlemek isteyenlere hız ve becerinin buluştuğu bir ortam sunuyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hizmet veren tesiste, hem yeni başlayanlar eğitim alabiliyor hem de profesyonel sporcular antrenmanlarını sürdürebiliyor.

Su sporlarında Samsun'un markası oldu

SUKAY, yalnızca bireysel sporculara değil, profesyonel takımlara da ev sahipliği yapıyor. 4 profesyonel takım ve 25 sporcusuyla çeşitli şampiyonalarda başarılar elde eden tesis, Türkiye şampiyonlukları ve bireysel madalyalarla kentin spor kimliğine katkı sağlıyor. Tesise olan ilgi her geçen yıl artarken, farklı illerden gelen sporcular da burada antrenman yapma imkanı buluyor.

Başkan Doğan'dan davet: "SUKAY ile gurur duyuyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sporun hemşehrilerimizin yaşamında daha fazla yer alması için şehrimizde çeşitli projeler yürütüyoruz. SUKAY tesisimiz, bu çabalarımızın en özel örneklerinden biri. Burada hemşehrilerimize spor ve aktivite imkanı sunuyor, hem sporcular yetiştiriyoruz hem de ulusal başarılar kazanıyoruz. Türkiye'de deniz üzerinde kurulu ilk ve tek tesis olma özelliğini taşıyan SUKAY'a herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN