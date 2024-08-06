Samsunlu Şaziye, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Spor

- Samsunlu Şaziye, Türkiye'yi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil edecek

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Şaziye Demir, Türkiye'yi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil edecek.

Arkadaşlarıyla vakit geçirmek amacıyla gittiği spor salonunda bilek güreşine yeteneği keşfedilen, katıldığı turnuvalarda Türkiye birincisi olan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi olan Şaziye Demir, dünya şampiyonasına katılacak.

15-25 Ağustos 2024 tarihinde Moldova Kişinev'de yapılacak olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası için 55 kg'da Gençler Bilek Güreşi Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.

Aynı zamanda Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü sporcusu olan Şaziye Demir için kulüp tüm imkanlarını seferber etti. Şaziye Demir, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş gözetiminde dünya şampiyonası için çalışmalarına okulda devam ediyor.

Şaziye Demir, bugüne kadar çıktığı tüm müsabakalarda sağ kolda galip geldiğini ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi. Şaziye, "Dünya şampiyonasında milli forma ile ülkemizi temsil edip şampiyonluk kazanarak bu gururu ülkemize Samsunumuza ve ilçem Havza'ya yaşatmak istiyorum. Bunun için antrenmanlarıma hocamın desteğiyle devam ediyorum" dedi.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni ve antrenör Murat Aktaş, "Türkiye şampiyonasından sonra iyi bir hazırlanma süreci geçirdik. 15 gün boyunca burada kamp yapacağız. Şaziye'nin durumu şu an gayet iyi, kilomuzu ayarlıyoruz, yeme içmemizi ayarlıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Allah'ın izni ile 15 Ağustos'ta Moldova'ya birinci olmak için gideceğiz. Bu bizim için sürpriz olmayacak" ifadelerini kullandı.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya da kulübün 2020 yılında kurulduğunu, ilk olarak güreş alanında takım oluşturduklarını aktararak, "2023 yılında bilek güreşinde lisanslı 15 kız ve 13 erkek sporcuyla takımımızı kurduk. İki kızımız Türkiye birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü kazandı. Şaziye Demir, Moldova'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı" diye konuştu.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bektaş, Şaziye Demir'in gerek okullar gerekse takımlar bazında aldığı başarılarla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Kızımızın milli takım aday kadrosuna seçilmesi öğrencilerimiz için rol model oldu. Okulumuzda öğrencilerimizin spora, özellikle bilek güreşine ilgisini artırdı. Öğrencilerimizin başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.