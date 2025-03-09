Samsunspor 2-1 Önde

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Samsunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası sol çaprazından Salih Kavrazlı'nın sert vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı kurtardı.
5. dakikada ceza sahası içinde kendi arasında pas yaparken kaleci Murat'ın pasında araya giren Soner Aydoğdu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
11. dakikada sol kanattan Bola'nın pasında Soner Aydoğdu, ceza yayı içinden gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
30. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Salih Kavrazlı'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan'ın sağından ağlarla buluştu. 2-1
44. dakikada Schindler'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarı gitti.
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Erkan Akbulut
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmdji
Yedekler: Efe Törüz, Halil Yeral, Nanu, Muja, Tait, Dimata, Muhammet Ali, Soner Gönül, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Adana Demirspor: Murat Eser (Vedat Karakuş dk. 23), İzzet Çelik, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Aksel Aktaş, Antonio Maestro, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Yusuf Barasi
Yedekler: Aimbetov, Yücel Gürol, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit, Samet Duyur
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Soner Aydoğdu (dk. 5, 11) (Samsunspor), Salih Kavrazlı (dk. 30) (Adana Demirspor) - SAMSUN
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