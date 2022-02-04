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Samsunspor, Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyetlerine devam etmek istiyor - Son Dakika

Samsunspor, Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyetlerine devam etmek istiyor

04.02.2022 13:52
Samsunspor, Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyetlerine devam etmek istiyor

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Yılport Samsunspor, rakibini mağlup ederek galibiyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Yılport Samsunspor, rakibini mağlup ederek galibiyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligin ikinci devresinde çıkışa geçen Yılport Samsunspor, son 2 haftada Balıkesirspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek galibiyetlerine devam etmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Hafta başında yabancı kontenjanında yer açmak için Sırp oyuncu Alen Melunovic'in sözleşmesini fesheden kırmızı-beyazlı ekipte yeni transfer Junior Tallo'nun lisansı çıkartılarak kadroya dahil edildi.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Kevin Boli ile kart cezalısı Ali Ülgen, Ankara ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Ankara Aktepe Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyetlerine devam etmek istiyor - Son Dakika Spor


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