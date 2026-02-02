Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı - Son Dakika
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

02.02.2026 22:42
Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile görüşme halinde olduklarını ancak henüz resmi teklif yapılmadığını belirtti.

Süper Lig'in iddialı ekibi Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN STERLİNG AÇIKLAMASI

31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling'in şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

PREMİER LİG'DE 396 MAÇA ÇIKTI

Sterling, kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde 396 maçta 123 gol ve 75 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 88 maçta 27 gol ve 23 asist üreten yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti. (DHA)

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Atma Ziyaaaa 2 1 Yanıtla
  • 033248 033248:
    Metro Galip abi bu işin neresinde :) 0 0 Yanıtla
