Samsunspor Basketbol Takımı Süper Lig\'den düştü

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında futbolda ve basketbolda Süper Lig'de takımı bulunan tek Anadolu kulübü olan Samsunspor, basketbol takımının küme düşmesinin kesinleşmesiyle bu özelliğini kaybetti.
Samsunspor, bu sezon ilk kez hem futbolda hem de basketbolda Süper Lig seviyesinde şehrini temsil etme başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında bunu başarabilen tek Anadolu takımı olan Samsunspor'da basketbol takımı, ligde kalma mücadelesine haftalar öncesinden havlu attı. Son olarak bugün deplasmanda karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 103-71 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Basketbol Ligi'ne düştü.
Bu sezon 27 maçta 3 galibiyet ve 24 mağlubiyet alarak 16 takımlı ligde sezonu son sırada bitirmeyi garantileyen Samsunspor Basketbol Takımı, kalan 3 haftada prestij maçlarına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar kalan müsabakalarda sırasıyla içeride Bahçeşehir, deplasmanda ise Galatasaray ve Beşiktaş ile karşılaşacak.
Samsunspor'un futbolda hedefi ligde kalma
Samsunspor Futbol Takımı ise Beşiktaş maçı öncesinde 31 maçta 37 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, henüz karşılaşmadığı Beşiktaş, Anada Demirspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerinden alacağı puanlarla ligde kalmayı hedefliyor. - SAMSUN
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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