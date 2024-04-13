Samsunspor Basketbol Takımı Süper Lig\'den düştü

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında futbolda ve basketbolda Süper Lig'de takımı bulunan tek Anadolu kulübü olan Samsunspor, basketbol takımının küme düşmesinin kesinleşmesiyle bu özelliğini kaybetti.

Samsunspor, bu sezon ilk kez hem futbolda hem de basketbolda Süper Lig seviyesinde şehrini temsil etme başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında bunu başarabilen tek Anadolu takımı olan Samsunspor'da basketbol takımı, ligde kalma mücadelesine haftalar öncesinden havlu attı. Son olarak bugün deplasmanda karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 103-71 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Basketbol Ligi'ne düştü.

Bu sezon 27 maçta 3 galibiyet ve 24 mağlubiyet alarak 16 takımlı ligde sezonu son sırada bitirmeyi garantileyen Samsunspor Basketbol Takımı, kalan 3 haftada prestij maçlarına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar kalan müsabakalarda sırasıyla içeride Bahçeşehir, deplasmanda ise Galatasaray ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

Samsunspor'un futbolda hedefi ligde kalma

Samsunspor Futbol Takımı ise Beşiktaş maçı öncesinde 31 maçta 37 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, henüz karşılaşmadığı Beşiktaş, Anada Demirspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerinden alacağı puanlarla ligde kalmayı hedefliyor. - SAMSUN