Samsunspor Beşiktaş'a Hazır
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Beşiktaş'a Hazır

Samsunspor Beşiktaş\'a Hazır
18.04.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını tamamlayarak kampa girdi.

Samsunspor, Beşiktaş karşılaşması öncesinde son provasını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıkacağı kritik mücadeleye hazır şekilde dinlenmeye çekildi.

Süper Lig 2025–2026 sezonu 30. hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki çalışmada oyuncular, yoğun tempolu bir programdan geçti. Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, rondo çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ilerleyen bölümünde orta ve şut organizasyonları üzerinde durulurken, hazırlık çift kale maçla sona erdi. Çalışmanın ardından kırmızı-beyazlı kafile, Beşiktaş karşılaşması öncesi kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak.

Samsunspor, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli maçta üç puan hedefiyle Beşiktaş karşısında mücadele edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Beşiktaş, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Beşiktaş'a Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Samsunspor Beşiktaş'a Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.