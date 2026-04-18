Samsunspor Beşiktaş'ı Ağırlıyor

18.04.2026 10:17
Samsunspor, Beşiktaş'la Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak. Mücadele 17.00'de başlayacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Samsun ekibi, Beşiktaş'ı sahasında yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

6 futbolcu kart ceza sınırında

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:59:32. #7.13#
