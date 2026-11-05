Samsunspor, Celil Yüksel'de sol uylukta 2. derece kas-tendon yaralanması tespit etti

Samsunspor, Celil Yüksel'de sol uylukta 2. derece kas-tendon yaralanması tespit ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan Celil Yüksel'in sol uyluk arka kas grubunda kas-tendon bileşkesi düzeyinde 2. derece yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavi sürecinin sürdürüldüğü belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, tecrübeli oyuncu Celil Yüksel'in "kas-tendon bileşkesi düzeyinde 2. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlık yaşayarak oyundan çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Celil Yüksel'in detaylı muayene ve tetkiklerinin yapıldığı, sol uyluk arka kas grubunda kas-tendon bileşkesi düzeyinde 2. derece yaralanma tespit edildiği, tedavi sürecinin sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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