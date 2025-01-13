Samsunspor'da İkinci Yarının Planları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor'da İkinci Yarının Planları

Samsunspor\'da İkinci Yarının Planları

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın mevcut konumunu korumak ve gelecek sezon için transfer çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla geniş alternatif oyuncu portföyü oluşturduklarını açıkladı.

13.01.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımı Süper Lig'in ikinci yarısında da olduğu konumda tutmak istediklerini söyledi. Aynı zamanda Samsunspor'un ligde bitireceği konuma göre gelecek sezon transfer çalışmalarını yürüteceklerini belirten Çapa, "Biz şu anda her mevki için 4-5 ayrı alternatif oyuncu portföyü oluşturduk. Onları izlemeye başladık. Önümüzdeki aydan itibaren de oyuncuları fiziki olarak izleyeceğiz" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de 3'ncü sırada bitirdikleri sezonun ilk yarısını ve sezon sonu planlanan transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 2024-2025 Süper Lig sezonuna başlarken geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçirmeyi planladıklarını ancak bu kadar üst sıralarda olmayı tahmin etmediklerini söyleyen Fuat Çapa, "Geçtiğimiz sezon Marcus hoca ile birlikte belirlenen oyun planı ve takım birlikteliği bu sezon için artı oldu. Bu sezonun ilk yarısı bizim için gayet güzel geçti diyebilirim. Sezona başlamadan önce hazırlık dönemimizi çok iyi geçirdik. Thomas hoca ile anlaşmadan önce kendisinden nasıl bir oyun istediğimizi anlatmıştık. Bu da gayet olumlu şekilde takıma yansıdı. Ligin ilk yarısında açıkçası bu kadar yukarılarda olacağımızı düşünmüyorduk" diye konuştu.

'YARIN, BUGÜNDEN DAHA DA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ'

Ligin ikinci yarısının daha zor ve çekişmeli geçeceğini belirten Fuat Çapa, "Bu sezonu geçtiğimiz sezona göre daha iyi geçireceğimizden emindik. Çünkü hazırlık dönemini birlikte geçiren bir oyuncu grubumuz vardı. Geçtiğimiz sezon performansının altında kalan, adaptasyon problemi yaşayan oyuncularımız vardı. Bunları güzel bir şekilde aşmış olduk. Hocamızın oyun felsefesini ilk günden itibaren oyuncularımıza yansıtması sahada çok güzel şekilde karşılığını verdi. Bu da direkt sonuca yansıdı. Bunlardan dolayı güzel bir ilk yarı geçirdik. Ancak önemli olan ikinci devredir. Türkiye'de ikinci devre daha çekişmeli ve çetin geçiyor. Bununda bilincindeyiz. İlk devrede daha çok rakibe göre puanlar nasıl alınır sorusuna bakarak oynuyoruz. Biz de hem oyunumuzu hem de oyuncularımızı geliştirerek ligde bulunduğumuz yeri korumaya çalışıyoruz. Bunun içinde yarın, bugünden daha da fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü çok geniş bir kadroya sahip olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar ligi 14-15 oyuncu ile oynadık. Sonradan giren oyuncular bize çok fazla katkı sağladı. Yerli oyuncuların karakter anlamında inanılmaz bir kişilik koyup yabancı oyuncularımıza aidiyet duygusunu aşılaması bizi çok sevindirdi. Kaliteli ve karakterli oyuncularımız ile birlikte takım olarak güzel bir sinerji oluştuğunu söyleyebilirim. Bu durum saha içi ve saha dışında da geçerli. Bu özelliğimizi ikinci devrede de devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İLERLEYEN DÖNEMLERDEKİ KONUMUMUZA GÖRE A, B VE C PLANLARINI UYGULAYACAĞIZ

Sezon sonu takımın bulunduğu konuma göre transfer çalışmalarını yürüteceklerini söyleyen Çapa, "Bizler oynadığımız sezonda, bir sonraki sezonun planlamasını yaparak çalışıyoruz. Sadece bulunduğumuz gün için çalışırsak o zaman gelecek sezon için geç kalmış oluruz. Şu anda bizim elimizde 2-3 farklı senaryo var. Bunlardan bir tanesi ligi ilk 5 içerisinde bitirirsek yapacağımız hamlelerle ilgili. İkincisi de ligi hangi sıralamada bitirirsek ona göre oluşturacağımız planlama ile ilgili. Bir de tabii ki bu durumun bütçe boyutu var. Bu planlarımızın ikisi de bütçeye bağlı durumlardır. Biz şu anda her mevki için 4-5 ayrı alternatif oyuncu portföyü oluşturduk. Onları izlemeye başladık. Görüntüler ve veriler ile şu anda takip ediyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren de fiziki olarak oyuncuları izleyip, gelecek sezon için ona göre planlama yapacağız. Her mevkiye 4-5 ayrı oyuncuya bakmamızın nedenlerinden bir tanesi sözleşmesi biten oyuncularımızdan dolayıdır. Diğer bir neden ise performansı üst düzey olan futbolcularımıza gelecek tekliflerde olası takımdan ayrılma durumları için alternatif olarak elimizde değerlendirebileceğimiz oyuncuların hazır olmasıdır. Yani bizler için yoğun bir süreç başladı. Ama bu süreçte birden fazla odak noktamız bulunuyor. Ligin ilerleyen dönemlerdeki konumumuza göre A, B ve C planlarını durumlara göre uygulayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Fuat Çapa, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da İkinci Yarının Planları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:11:04. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'da İkinci Yarının Planları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.