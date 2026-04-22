Samsunspor'dan 23 Nisan Kutlaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'dan 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor futbolcuları, çocuklarla 23 Nisan Bayramı'nı Tekkeköy Okulu'nda coşkuyla kutladı.

SAMSUNSPORLU futbolcular, Tekkeköy Kahyalı İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Samsunspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tekkeköy Kahyalı İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle futbolcuları buluşturdu. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım, futbolcular Rick van Drongelen, Elayis Tavsan, Joe Mendes, Ebrima Ceesay, Bedirhan Çetin, Efe Törüz ve Tahsin Bülbül çocuklarla birlikte eğlenerek bayramı kutladı. Okulun futbol sahasında kırmızı-beyazlı futbolcularla çeşitli etkinliklerde bir araya gelen çocuklar, hatıra fotoğrafları çektirerek formalarını da imzalattı.

SAMSUNSPOR İCRA KURULU ÜYESİ ZEYCAN YILDIRIM: ÇOCUKLARLA BUGÜNDE BİRLİKTE OLMAK MUTLULUK VERİCİ

Yapılan etkinlikten dolayı mutluluğunu dile getiren Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Zeycan Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu tarz etkinlikler çocukların gerçekten böyle hayat boyu unutmayacakları bir etkiye dönüşebiliyor. Böyle güzel bir etki yaratıyor. O yüzden onlarla burada olmak mutluluk verici. Gerçekten burada şunu söylemek lazım, futbolun topluma etkisi çok büyük. Topluluğumuzun etkisi çok büyük ve insanlara bu anlamda dokunmak gerekiyor. Onların yanında olmak gerekiyor ve onlara bir mutluluk, eğlence getirmek gerekiyor. Bu anlamda böyle etkinlikler gerçekten çok önemli. Çünkü böylece futbolun gerçekten sporun da üzerinde bir etkisi olduğunu deneyimlemiş oluyoruz" dedi.

ELAYIS TAVSAN: TÜRK KÖKENLİ BİR OYUNCU OLARAK BURADAYIM

Türkiye'de ilk kez 23 Nisan'ı kutladığını belirten Elayis Tavsan, "Ben annemden dolayı yarı Türk'üm. Türk kökenli bir oyuncu olarak buradayım. Bu bayramda da çocuklarla birlikte vakit geçirmek, onlarla fotoğraf çekilmek ve imza vermek çok keyifli. Bu güzel çocuklarla birlikte olmaktan mutluyum" diye konuştu.

DRONGELEN: ÇOCUKLARLA BİRLİKTE OLMAK ÇOK KEYİFLİ VE ÇOK HARİKA BİR DUYGU

Çocukların toplum için çok önemli olduğunu söyleyen Rick van Drongelen, şöyle konuştu:

"Çocuklarla birlikte olmak çok keyifli ve çok harika bir duygu. Gerçekten çocuklarımız çok tutkulular. Beraber hep birlikte eğlenip güzel şekilde vakit geçirdik. Bu yüzden bu durum çok mutluluk ve keyif verici."

Kaynak: DHA

Samsunspor, Tekkeköy, 23 Nisan, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 12:59:18.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.