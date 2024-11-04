Samsunspor'dan Hak Edilmiş Galibiyet - Son Dakika
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Samsunspor'dan Hak Edilmiş Galibiyet

Samsunspor\'dan Hak Edilmiş Galibiyet

Thomas Reis, Antalyaspor'u yenerek 25 puana ulaştıklarını ve Galatasaray maçı için hazırlandıklarını belirtti.

04.11.2024 23:16
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u sahasında 2-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı.

Takımın iyi futbol sergilendiğine işaret eden Reis, "Çok hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok iyi bir oyun sergiledik. Takım olarak iyi performans gösterdik. Kontra ataklarda çok iyi tercihler yapamadık. Ancak takımın göstermiş olduğu performanstan gurur duyuyorum." dedi.

Reis, ligde 25'e puana çıktıklarına dikkati çekerek, "Ligin gelecek haftasında Galatasaray ile oynayacağız. Mutlaka zor bir maç olacaktır. Bu maç benim için Galatasaray maçından daha önemli. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz. Bana göre Galatasaray ligin en iyi takımı. Şimdi dinlenme zamanımız olacak ve daha sonra Galatasaray maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın ilk 10 haftada yakaladığı başarıya değinen Reis, "Samsunspor tarihi anlamında en iyi başlangıcı yapmak beni mutlu ediyor. Hoca olarak takımı oluştururken zor kararlar almanız gerekiyor. Kasımpaşa maçında Soner Aydoğdu çok iyi oynadı ama bu maçta yedek soyundu. Ben takım oluştururken zorlanıyorum, oyuncularım da buna saygı gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Hak Edilmiş Galibiyet - Son Dakika

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