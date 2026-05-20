Samsunspor'dan Kalıcı Başarı Vurgusu
Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un sürekli büyüyen, gurur duyulan bir kulüp olmasını hedefliyor.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil; her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla koşulsuz gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2025-2026 sezonunda elde edilen başarılar ile kulübün gelecek planlamasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Sürekli büyüyen bir kulüp olduklarını ve bu gelişimi kalıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Yıllar sonra ilk kez katıldığımız Avrupa arenasında sergilediğimiz asil duruş ve elde ettiğimiz başarılarla sadece şehrimizin değil, tüm Türkiye'nin gururu olduğumuz, kulüp tarihimizin en özel sezonlarından birini geride bıraktık" diye konuştu.

'SAMSUNSPOR İSMİNİ AVRUPA'DA DUYURMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Bu sezon elde edilen başarıdan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Yıldırım, "Samsunspor ismini Avrupa'da yeniden en gür sesle duyurmanın ve bu bayrağı dalgalandırmanın büyük sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve zorlu maratonda sakatlıklar, şanssızlıklar ve yoğun fikstür yüzünden dalgalanmalar yaşamış olsak da; pes etmeyen karakterimizle armamıza yakışır, muhteşem bir finalle sezonu noktaladık. Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil; her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla koşulsuz gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır. Bu tarihi yürüyüşte emeğini ve kalbini ortaya koyan teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulübümüzün her kademesinde fedakarca çalışan tüm personelimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. ve elbette en büyük teşekkür; iç sahada, dış sahada, Avrupa yollarında armanın peşinden kilometreleri hiçe sayarak koşan muazzam taraftarımızadır. Bu süreçte sadece takımımızı desteklemekle kalmayıp, Avrupa'dan gelen rakip takımları ve taraftarları da şehrimizde en güzel şekilde ağırlayarak Türk misafirperverliğini gösteren, Samsunumuzu Avrupa'ya centilmence tanıtan her birinizi canı gönülden kutluyorum. Bu gurur en çok sizin hakkınız. Gelecek sezon daha güçlü, daha kararlı ve daha yukarıda olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

