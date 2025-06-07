Samsunspor\'dan Logi Tomasson Transferi

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak" ifadelerine yer verildi.