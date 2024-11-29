Samsunspor\'dan Öğrencilere Anlamlı Ziyaret

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SAMSUNSPOR futbolcu ve yönetiminden, kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin forma sahip olması için yapılan projeye, bin 57 adet forma satın alarak katkı sağlayan özel okula anlamlı ziyaret. Okulda konuşma yapan Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, "Sizlerin mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Sizinle birlikte olmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

Samsun'daki kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere forma ulaştırmak adına başlatılan projede, bin 57 adet forma satın alan özel okula Samsunspor futbolcu ve yönetiminden anlamlı bir ziyaret yapıldı. Okulun konferans salonunda Samsunsporlu futbolcu ve yönetim ekibi ile bir araya gelen öğrenciler, düzenlenen programdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Programda konuşan Samsunspor futbolcusu Zeki Yavru, "Hepinize okul hayatınızda başarılar diliyorum. Biz de sizler gibi okul masalarından geldik. Ülkenize ve ailenize hayırlı bireyler olmanızı temenni ediyorum" diye konuştu.

'PIRIL PIRIL PARLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİ GÖRMEK BİZİ DAHA DA MUTLU EDİYOR'

Samsun'da yaşayan öğrencilerin Samsunspor'a bu kadar değer verdiklerini görmenin onları mutlu ettiğini ifade eden Zeki Yavru, "Sizin gibi pırıl pırıl parlayan öğrencilerimizin yanında konuşmak hiç de kolay değil. Çok kısa süre önce öğretmenler günüydü ve tekrardan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak istiyorum. Burada sizinle olmak gerçekten çok mutluluk veriyor. Bizim ülkemiz için birçok yerde katkı sağlayabilirsiniz. Görüyorsunuz insansız hava araçları gibi birçok teknoloji bizim ülkemizden çıkıyor. Doktor olursunuz belki birinin hayatını kurtarırsınız. İnşallah hepinizin yolu bahtı açık olur" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Programda konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Böyle güzel öğrencilerle buluşmaktan şahsım ve kulübümüz adına ne kadar mutlu olduğumuzu belirtsek azdır. Böyle bir manzara ile karşılaşmak, hem bizleri hem de geleceğimiz adına fazlasıyla mutlu etti. Biz Atatürk'lü ve mor forma kampanyası adı altında asıl amacı bu formaya ulaşamayan köy okullarındaki evlatlarımıza ulaşmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, aldığımız geri dönüşler ile çocuklarımıza ulaşmaktan çok mutluyuz" dedi.