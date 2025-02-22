Samsunspor'dan Şok Yenilgi - Son Dakika
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Samsunspor'dan Şok Yenilgi

Samsunspor\'dan Şok Yenilgi

Samsunspor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

22.02.2025 21:18
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada Satka'ya çarpan top filelerle buluştu. 2-1

60. dakikada Schindler'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Soner Aydoğdu'nun şutunda top az farka auta çıktı.

86. dakikada ceza sahasına atılan uzun topu indiren Zeqiri'nin pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

88. dakikada Samsunspor'un kaptırdığı topta soldan ceza sahasına çalımlarla giren Zeqiri'nin şutu ağlara gitti. 2-3

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Soner Gönül (Ntcham dk. 90+1), Ait Benasser, Celil Yüksel, Arbnor Muja (Schindler dk. 64), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 64), Emre Kılınç (Nanu dk. 84), Nany Dimata

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Ntcham, Tait, Muhammet Ali, Yunus Çift, Emre Köroğlu

Teknik Direktör: Thomas Reis

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Samet Akaydın, Husniddin Alikulov, Casper Hojer, Giannis Papanikalaou (Buljubasic dk. 22), Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola (Zeqiri dk. 46), Abdülkadir Ömür (Berkay Özcan dk. 46), Mithat Pala (Jurecka dk. 46), Ali Sowe (Mosci dk. 90+3)

Yedekler: Iva Grbic, Ayberk Karapo, Verasanovic, Ghezzal, Ermrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Samet (dk. 23 k.k.), Emre (dk. 41) (Samsunspor), Satka (dk. 52 k.k), Sowe (dk. 86), Zeqiri (dk. 88) (Rizespor)

Sarı kartlar: Ntcham (Samsunspor), Zeqiri, Jurecka, İlhan Palut (Rizespor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Şok Yenilgi - Son Dakika

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