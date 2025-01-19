Samsunspor'dan Trafik Kazası Anması - Son Dakika
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Samsunspor'dan Trafik Kazası Anması

Samsunspor\'dan Trafik Kazası Anması

Samsunspor, 1989 yılında yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybedenleri anarak 'Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de' adlı kamu spotunu paylaştı. Ayrıca, Beşiktaş ile oynanan maçta bu acıyı anmak için özel siyah formalar giydi.

19.01.2025 16:39  Güncelleme: 16:49
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SAMSUNSPOR, 1989 yılında takım otobüsünün yaptığı kaza ile vefat edip yaralananları sosyal medya hesaplarından anarak, 'Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de' kamu spotu paylaşımı yaptı.

Samsunspor, 1989 yılında takım otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi ve yaralananları anarak, sosyal medya hesaplarından, trafikteki can kayıplarına ve yaralanmalara dikkat çekmek amacıyla "Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de" kamu spotu paylaşımı yaptı.

Samsunspor sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "1989 yılında yaşanan o trajik trafik kazası, bizler için unutulmaz bir acıdır. Samsunspor ailesi olarak, bu acı hatırlatmayı bir kez daha yapıyor ve kazaların bir daha yaşanmaması ümit ediyoruz. Sürücülerin en sık yaptığı kural ihlalleri arasında ise, 'Araç hızına ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak. Arkadan çarpmak. Dönüş kurallarına ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak' maddeleri bulunmaktadır. Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de" ifadelerine yer verdi.

Samsunspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı müsabakada, kazada hayatını kaybeden ve yaralananları anmak için özel üretilen siyah formalar ile sahaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Trafik Kazası Anması - Son Dakika

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