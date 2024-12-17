Samsunspor, Footballmatic ile Genç Futbolcuların Gelişimini Hedefliyor

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SAMSUNSPOR Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, Footballmatic adı verilen makine ile gençlerin büyük oranda gelişim sağladığını belirterek, "Footballmatic ile antrenman veya müsabaka esnasında yaşanılmış olan durumları cihaza entegre ederek kas hafızası haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Samsunspor Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, Avrupa'da sadece Borussia Dortmund, Hoffenhaim ve Benfica kulüplerinde bulunan, ismini Footballmatic olarak adlandırdıkları cihazın Samsunspor altyapı futbolcularının gelişimi için kullandıklarını söyledi. Bu cihaz sayesinde futbolcuların küçük yaşlardan kas hafızalarını iyi şekilde geliştirebildiklerini belirten Savaş Serdar, "Örnek veriyorum birden fazla hedefe topu aynı açıda insan olarak atmak mümkün değildir. Ama makine bize bunu yapabiliyor. Biz bu makineye 19 derecelik açıyla, 60 kilometre hızla, falsolu veya falsosuz şeklinde komutları verdiğimiz zaman, aynı topu makine bize defalarca atabiliyor" diye konuştu.

'MÜSABAKA ESNASINDA YAŞANAN SENARYOLARI BURAYA YÜZLERCE KEZ YAZABİLİRİZ'

Avrupa'daki takımlardan farklı olarak top atma makinelerinin cihazın merkezinde değil, açıyı daha geniş alabilmek için köşelerde bulunduğunu belirten Savaş Serdar, "Footballmatic yapay zekayla birbirine entegre edilmiş bir futbol gelişimci cihazıdır. Bizim cihazımızın Avrupa'da kullanılanlardan farklı bir yanı var. Bizim top atma makinalarımız açıyı daha geniş alabilmek için köşelerde bulunuyor. Diğer cihazlarda merkez kısımlarında top atma makineleri bulunuyor. Bu özelliği dönüş aşılarını daha iyi tespit edebilmek için yaptık. Footballmatic ile antrenman veya müsabaka esnasında yaşanılmış olan durumları cihaza entegre ederek kas hafızası haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'SPORCULAR MAKİNEDE ÇALIŞMALARI TEKRARLADIKÇA KAS HAFIZASI ELDE EDİYOR'

Sporcunun yaşına özel Footballmatic üzerinde ayarlamalar yapabildiklerini söyleyen Serdar, "Sistemdeki oyun sayesinde topun nereden geleceğini sporcu fark edemeyebilir. veya bunun gibi birçok oyun makinede çoğaltılabilir. Şu anda makinede 6 oyun var. Toplamda 11 oyunu yazmıştık ancak bunu istediğimiz gibi arttırabiliyoruz. Müsabaka esnasında yaşanan senaryoları buraya yüzlerce kez yazabiliriz. 15 topun geldiği bir oyun yaklaşık 2 buçuk dakika gibi bir süre alıyor. Sporcunun yaşına göre de bu süreler veya değerler artırılıp azaltılabilir. Sporcular buradaki çalışmayı tekrar tekrar yaptıkça bir süre sonra kas hafızasına dönüşüyor. Müsabaka esnasında sporcuların top kontrollerini görsel olarak gösterdiğimiz de, buradaki yaptığı çalışmalarda artık bu oyunları defalarca yaptıktan sonra genel olarak tekniklerinde gelişme sağlamış oluyor" ifadelerini kullandı.