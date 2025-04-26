Samsunspor İlk Yarıda Önde

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncık

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan, Fredy, Okita, Bardhi, Seferi

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Bola, Yunus Emre Çit, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Schindler, Dimata

Goller: Dk. 4 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Dk. 11 Ntcham (Penaltından), Dk. 38 Dimata (Reeder Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada sağ kanatta topu kapan Seferi, meşin yuvarlağı Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Ahmet Aslan, ceza sahası önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

8. dakikada Reeder Samsunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Seferi, kaleci Sousa ile topa yükseldi. Hakem Yasin Kol gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi. Topun Seferi'nin eline çarptığına karar veren Kol, penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

29. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topa hakim oldu.

30. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin dokunduğu meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

38. dakikadaki Samsunspor atağında savunma arkasına sarkan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.